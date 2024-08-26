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Лысков Иван Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Между 1869 и 1873

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Лысков Фёдор

Мать: Лыскова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лыскова Евдокия

Место жительства
Неизвестно
Рывдино, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Чернова (Лыскова) Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Лыскова Евдокия

Рывдино, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1859

Дочь: (Лыскова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Лыскова Евдокия

Рывдино, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1862

Сын: Лысков Иван Иванович

Мать ребёнка: Лыскова Евдокия

Рывдино, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1864

Дочь: (Лыскова) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Лыскова Евдокия

Рывдино, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1866

Сын: Лысков Андриан Иванович

Мать ребёнка: Лыскова Евдокия

Рывдино, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Между 1869 и 1873
Рождение ребёнка
1870

Сын: Лысков Лот Иванович

Мать ребёнка: Лыскова Евдокия

Рывдино, Шенкурский уезд, Архангельская губерния

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