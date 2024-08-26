Лысков Иван Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиМежду 1869 и 1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Лысков Фёдор
Мать: Лыскова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лыскова Евдокия
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Чернова (Лыскова) Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Лыскова Евдокия
Рождение ребёнка
1859
Дочь: (Лыскова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Лыскова Евдокия
Рождение ребёнка
1862
Сын: Лысков Иван Иванович
Мать ребёнка: Лыскова Евдокия
Рождение ребёнка
1864
Дочь: (Лыскова) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Лыскова Евдокия
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: Лыскова Евдокия
Смерть
Между 1869 и 1873
Рождение ребёнка
1870
Сын: Лысков Лот Иванович
Мать ребёнка: Лыскова Евдокия