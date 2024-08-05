Нехорошева Анисья Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нехорошева Анисья Лукьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нехорошев Василий Дементьевич

Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Нехорошева) Настасья Васильевна

Отец ребёнка: Нехорошев Василий Дементьевич

Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Нехорошева) Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Нехорошев Василий Дементьевич

Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Нехорошева) Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Нехорошев Василий Дементьевич

Рождение ребёнка
1795

Сын: Нехорошев Яков Васильевич

Отец ребёнка: Нехорошев Василий Дементьевич

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1796

Дочь: (Нехорошева) Алена Васильевна

Отец ребёнка: Нехорошев Василий Дементьевич

Рождение ребёнка
1801

Дочь: (Нехорошева) Аграфена Васильевна

Отец ребёнка: Нехорошев Василий Дементьевич

Рождение ребёнка
1802

Сын: Нехорошев Павел Васильевич

Отец ребёнка: Нехорошев Василий Дементьевич

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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