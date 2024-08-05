Нехорошева Анисья Лукьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1789
Дочь: (Нехорошева) Настасья Васильевна
Отец ребёнка: Нехорошев Василий Дементьевич
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Нехорошева) Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Нехорошев Василий Дементьевич
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Нехорошева) Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Нехорошев Василий Дементьевич
Рождение ребёнка
1795
Сын: Нехорошев Яков Васильевич
Отец ребёнка: Нехорошев Василий Дементьевич
Рождение ребёнка
1796
Дочь: (Нехорошева) Алена Васильевна
Отец ребёнка: Нехорошев Василий Дементьевич
Рождение ребёнка
1801
Дочь: (Нехорошева) Аграфена Васильевна
Отец ребёнка: Нехорошев Василий Дементьевич
Рождение ребёнка
1802
Сын: Нехорошев Павел Васильевич
Отец ребёнка: Нехорошев Василий Дементьевич
Смерть
Неизвестно