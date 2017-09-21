Герцен Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герцен Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1951

Дата смерти

21.09.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.11.1978

Жена: скрыто настройками приватности

Средний Ургал, 682031, Россия
Рождение ребёнка
21.07.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Srednjy Urgal,Region Chabarowsk, Russland
Рождение ребёнка
16.07.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Чегдомын, Верхнебуреинский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
25.02.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тырма, Верхнебуреинский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
21.09.2017
53797, Lohmar, NRW, Deutschland
Причина смерти: Krebs
Похороны
Неизвестно
Lohmar
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