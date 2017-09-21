Герцен Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1951
Дата смерти21.09.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
04.11.1978
Жена: скрыто настройками приватности
Средний Ургал, 682031, Россия
Рождение ребёнка
21.07.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Srednjy Urgal,Region Chabarowsk, Russland
Рождение ребёнка
16.07.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Чегдомын, Верхнебуреинский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
25.02.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Тырма, Верхнебуреинский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
21.09.2017
53797, Lohmar, NRW, Deutschland
Причина смерти: Krebs
Похороны
Неизвестно
Lohmar