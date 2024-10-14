Корела Иван Кузьмич 1660 — найти родственников по фамилии на Familio

Корела Иван Кузьмич

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 1660

умер Неизвестно

Отец
Корела КузьмаНеизвестно г.р.
Супруги
Карелина Анна Филипповна1690 г.р.
Корела Алена БорисовнаНеизвестно г.р.
Дети
Карелин Василий Иванович1693 г.р.
Карелин Иван Иванович1706 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660

Отец: Корела Кузьма

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карелина Анна Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корела Алена Борисовна

Рождение ребёнка
1693

Сын: Карелин Василий Иванович

Мать ребёнка: Корела Алена Борисовна

Рождение ребёнка
1706

Сын: Карелин Иван Иванович

Мать ребёнка: Карелина Анна Филипповна

Рождение ребёнка
1710

Сын: Карелин Семен Иванович

Мать ребёнка: Карелина Анна Филипповна

Рождение ребёнка
1723

Сын: Карелин Григорий Иванович

Мать ребёнка: Карелина Анна Филипповна

Рождение ребёнка
1724

Дочь: (Карелина) Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Карелина Анна Филипповна

Рождение ребёнка
1728

Дочь: (Карелина) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Карелина Анна Филипповна

Смерть
Неизвестно

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