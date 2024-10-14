Корела Иван Кузьмич
мужской, родился 1660
умер Неизвестно
ОтецКорела КузьмаНеизвестно г.р.
Супруги
Карелина Анна Филипповна1690 г.р.
Корела Алена БорисовнаНеизвестно г.р.
Дети
Карелин Василий Иванович1693 г.р.
Карелин Иван Иванович1706 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660
Отец: Корела Кузьма
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карелина Анна Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корела Алена Борисовна
Рождение ребёнка
1693
Мать ребёнка: Корела Алена Борисовна
Рождение ребёнка
1706
Мать ребёнка: Карелина Анна Филипповна
Рождение ребёнка
1710
Мать ребёнка: Карелина Анна Филипповна
Рождение ребёнка
1723
Сын: Карелин Григорий Иванович
Мать ребёнка: Карелина Анна Филипповна
Рождение ребёнка
1724
Дочь: (Карелина) Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Карелина Анна Филипповна
Рождение ребёнка
1728
Дочь: (Карелина) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Карелина Анна Филипповна
Смерть
Неизвестно