Черноусова (Шаева) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.12.1994
Дочь: Диана Андреевна
Отец ребёнка: Черноусов Андрей Викторович
г.Северск Томская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черноусов Данил Андреевич
Отец ребёнка: Черноусов Андрей Викторович
Бракосочетание
Неизвестно