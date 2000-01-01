Черноусова (Шаева) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черноусова (Шаева) Надежда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1975

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.12.1994

Дочь: Диана Андреевна

Отец ребёнка: Черноусов Андрей Викторович

г.Северск Томская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черноусов Данил Андреевич

Отец ребёнка: Черноусов Андрей Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черноусов Андрей Викторович

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