Жулидова Гликерия (Лукерья) Григорьевна
женский, родилась Вычислено 1808 ст.
умерла Неизвестно
Супруги
Жулидов Аполлон НиколаевичВычислено 1808 ст. г.р.
Дети
Жулидов Илларион АполлоновичВычислено 1830 ст. г.р.
Жулидов Федор АполлоновичВычислено 1841 ст. г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1808 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жулидов Ипатий Аполлонович
Отец ребёнка: Жулидов Аполлон Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1830 ст.
Сын: Жулидов Илларион Аполлонович
Отец ребёнка: Жулидов Аполлон Николаевич
2-е Яньково, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1841 ст.
Сын: Жулидов Федор Аполлонович
Отец ребёнка: Жулидов Аполлон Николаевич
2-е Яньково, Рыльский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Исповедные росписи за 1849 год (ф.217 оп.2 д.53)