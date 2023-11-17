Жулидова Гликерия (Лукерья) Григорьевна Вычислено 1808 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Жулидова Гликерия (Лукерья) Григорьевна

Автор
НА
Атамановская Н.

женский, родилась Вычислено 1808 ст.

умерла Неизвестно

Супруги
Жулидов Аполлон НиколаевичВычислено 1808 ст. г.р.
Дети
Жулидов Илларион АполлоновичВычислено 1830 ст. г.р.
Жулидов Федор АполлоновичВычислено 1841 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1808 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Исповедные росписи за 1849 год (ф.217 оп.2 д.53)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жулидов Ипатий Аполлонович

Отец ребёнка: Жулидов Аполлон Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жулидов Аполлон Николаевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1830 ст.

Сын: Жулидов Илларион Аполлонович

Отец ребёнка: Жулидов Аполлон Николаевич

2-е Яньково, Рыльский муниципальный район, Курская область

Исповедные росписи за 1849 год (ф.217 оп.2 д.53)

Рождение ребёнка
Вычислено 1841 ст.

Сын: Жулидов Федор Аполлонович

Отец ребёнка: Жулидов Аполлон Николаевич

2-е Яньково, Рыльский муниципальный район, Курская область

Исповедные росписи за 1849 год (ф.217 оп.2 д.53)

Смерть
Неизвестно

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