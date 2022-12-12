Мамаева (?) Василиса Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Елена Михайловна
Отец ребёнка: Мамаев Михаил Сидорович
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Мамаев Михаил Сидорович
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Мамаев Михаил Сидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816