Мамаева (?) Василиса Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева (?) Василиса Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Елена Михайловна

Отец ребёнка: Мамаев Михаил Сидорович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Мамаев Михаил Сидорович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Мамаев Сила Михайлович

Отец ребёнка: Мамаев Михаил Сидорович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамаев Михаил Сидорович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1816
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