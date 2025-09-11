Карлинская (Бобринская) Наталья Алексеевна
женский, родилась 07.09.1892
умерла 1960, Королевство Бельгия
МатьБобринская (Львова) Варвара Николаевна30.04.1864 г.р.
ОтецБобринский Алексей Алексеевич06.05.1864 г.р.
Супруги
Карлинский Николай Николаевич1898 г.р.
Дети
Чербанич-Бобринская (Карлинская) Варвара Николаевна15.08.1928 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1892
Бракосочетание
1920
Рождение ребёнка
15.08.1928
Дочь: Чербанич-Бобринская (Карлинская) Варвара Николаевна
Отец ребёнка: Карлинский Николай Николаевич
Смерть
1960
Королевство Бельгия