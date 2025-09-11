Карлинская (Бобринская) Наталья Алексеевна 07.09.1892 — найти родственников по фамилии на Familio

Карлинская (Бобринская) Наталья Алексеевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 07.09.1892

умерла 1960, Королевство Бельгия

Мать
Бобринская (Львова) Варвара Николаевна30.04.1864 г.р.
Отец
Бобринский Алексей Алексеевич06.05.1864 г.р.
Супруги
Карлинский Николай Николаевич1898 г.р.
Дети
Чербанич-Бобринская (Карлинская) Варвара Николаевна15.08.1928 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1892

Отец: Бобринский Алексей Алексеевич

Мать: Бобринская (Львова) Варвара Николаевна

Бракосочетание
1920

Муж: Карлинский Николай Николаевич

Рождение ребёнка
15.08.1928

Дочь: Чербанич-Бобринская (Карлинская) Варвара Николаевна

Отец ребёнка: Карлинский Николай Николаевич

Смерть
1960
Королевство Бельгия

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