Таова-Хачемизова Рая Ауесовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТаова-Хачемизова Рая Ауесовна

Таова-Хачемизова Рая Ауесовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1940

Пол

Женский

Добавил:

ЗХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1940

Отец: Таов Ауес Темирканович

Мать: Калова Джамилят Хатимовна

Рождение ребёнка
11.11.1961

Дочь: Хачемизова-Хуранова Анета Абилевна

Отец ребёнка: Хачемизов Абиль Галимович

Рождение ребёнка
05.08.1972

Дочь: Хачемизова Оксана Абилевна

Отец ребёнка: Хачемизов Абиль Галимович

Рождение ребёнка
16.06.1976

Дочь: Хачемизова Люсена Абилевна

Отец ребёнка: Хачемизов Абиль Галимович

Рождение ребёнка
14.06.1978

Сын: Хачемизов Хабас Абилевич

Отец ребёнка: Хачемизов Абиль Галимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хачемизова-Амшокова Амыда Абилевна

Отец ребёнка: Хачемизов Абиль Галимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хачемизова-Балкаров Заират Абилевна

Отец ребёнка: Хачемизов Абиль Галимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хачемизов Абиль Галимович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close