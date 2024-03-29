Таова-Хачемизова Рая Ауесовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1940
Отец: Таов Ауес Темирканович
Рождение ребёнка
11.11.1961
Дочь: Хачемизова-Хуранова Анета Абилевна
Отец ребёнка: Хачемизов Абиль Галимович
Рождение ребёнка
05.08.1972
Дочь: Хачемизова Оксана Абилевна
Отец ребёнка: Хачемизов Абиль Галимович
Рождение ребёнка
16.06.1976
Дочь: Хачемизова Люсена Абилевна
Отец ребёнка: Хачемизов Абиль Галимович
Рождение ребёнка
14.06.1978
Отец ребёнка: Хачемизов Абиль Галимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хачемизова-Амшокова Амыда Абилевна
Отец ребёнка: Хачемизов Абиль Галимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хачемизова-Балкаров Заират Абилевна
Отец ребёнка: Хачемизов Абиль Галимович
Бракосочетание
Неизвестно