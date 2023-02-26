Леон Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛеон Стефанов

Леон Стефанов

avatar

Место рождения

д.Новосёлок Перемышльского уезда

Дата рождения

До 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1819

Отец: Стефан Илларионов

Мать: ?

д.Новосёлок Перемышльского уезда
Рождение ребёнка
До 1840

Сын: Иван Леонов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
До 1843

Дочь: Ксения Леонова

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
28.06.1848

Дочь: Марфа Леонова

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
До 1848

Дочь: Анастасия Львова

Мать ребёнка: ?

д.Новосёлок Перемышльского уезда
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close