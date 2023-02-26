Леон Стефанов
Место рожденияд.Новосёлок Перемышльского уезда
Дата рожденияДо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1819
Отец: Стефан Илларионов
Мать: ?
д.Новосёлок Перемышльского уезда
Рождение ребёнка
До 1840
Сын: Иван Леонов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1843
Дочь: Ксения Леонова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
28.06.1848
Дочь: Марфа Леонова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1848
Дочь: Анастасия Львова
Мать ребёнка: ?
д.Новосёлок Перемышльского уезда
Смерть
Неизвестно