Наумова Анна Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаумова Анна Даниловна

Наумова Анна Даниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.05.1851

Сын: Наумов Алексей Лукич

Отец ребёнка: Наумов Лука Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Лукична

Отец ребёнка: Наумов Лука Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наумов Василий Лукич

Отец ребёнка: Наумов Лука Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наумов Лука Васильевич

Смерть
Неизвестно
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