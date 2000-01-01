Наумова Анна Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.05.1851
Сын: Наумов Алексей Лукич
Отец ребёнка: Наумов Лука Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Лукична
Отец ребёнка: Наумов Лука Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наумов Василий Лукич
Отец ребёнка: Наумов Лука Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно