Виноградов Игнатий Якимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Отец: Яким Иванович
Мать: Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
13.03.1858
Дочь: Анисья Игнатьевна
Мать ребёнка: Виноградова Вера Степановна
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Виноградова Анна Игнатьевна
Мать ребёнка: Виноградова Вера Степановна
Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Виноградов Андрей Игнатьевич
Мать ребёнка: Виноградова Вера Степановна
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Виноградова Агафья Игнатьевна
Мать ребёнка: Виноградова Вера Степановна
Рождение ребёнка
1870
Сын: Виноградов Афанасий Игнатьевич
Мать ребёнка: Виноградова Вера Степановна
Рождение ребёнка
01.01.1877 ст.
Мать ребёнка: Виноградова Вера Степановна
Смерть
Неизвестно