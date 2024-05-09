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Виноградов Игнатий Якимович

Место рождения

Осипиха, Островский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: Яким Иванович

Мать: Елизавета Петровна

Осипиха, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
13.03.1858

Дочь: Анисья Игнатьевна

Мать ребёнка: Виноградова Вера Степановна

Осипиха, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Виноградова Анна Игнатьевна

Мать ребёнка: Виноградова Вера Степановна

Осипиха, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Виноградов Андрей Игнатьевич

Мать ребёнка: Виноградова Вера Степановна

Осипиха, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Виноградова Агафья Игнатьевна

Мать ребёнка: Виноградова Вера Степановна

Рождение ребёнка
1870

Сын: Виноградов Афанасий Игнатьевич

Мать ребёнка: Виноградова Вера Степановна

Осипиха, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.01.1877 ст.

Сын: Игнатьев Иван Игнатьевич

Мать ребёнка: Виноградова Вера Степановна

Осипиха, Островский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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