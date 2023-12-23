Царёва Томара Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦарёва Томара Григорьевна

Царёва Томара Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1942

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1942

Отец: Вершинин Григорий Иванович

Мать: Вершинина Анастасия Николаевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close