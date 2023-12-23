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Царёва Томара Григорьевна
Царёва Томара Григорьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.03.1942
Пол
Женский
Отец
Вершинин Григорий Иванович
1911 г.р.
Мать
Вершинина (Парфирова) Анастасия Николаевна
1911 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1942
Отец:
Вершинин Григорий Иванович
Мать:
Вершинина Анастасия Николаевна
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