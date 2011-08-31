Ригина Ксения Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ригина Ксения Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.2011

Пол

Женский

Отец

1985 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.2011

Отец: Ригин Сергей Константинович

Мать: Ригина Анна

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