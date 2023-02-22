Архипова (Вершинина) Марья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Вершинин Василий
Мать: Вершинина Евдокия
Рождение ребёнка
13.01.1876
Сын: Архипов Яким Петров
Отец ребёнка: Архипов Пётр Федотов
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Архипов Пётр Федотов
Смерть
Неизвестно