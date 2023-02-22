Архипова (Вершинина) Марья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова (Вершинина) Марья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Вершинин Василий

Мать: Вершинина Евдокия

Рождение ребёнка
13.01.1876

Сын: Архипов Яким Петров

Отец ребёнка: Архипов Пётр Федотов

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов Пётр Федотов

Смерть
Неизвестно
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