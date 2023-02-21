Шаманина Марина Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаманина Марина Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1770 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Шаманин Василий Егорович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1805

Муж: Шаманин Василий Егорович

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Шаманин Павел Васильевич

Отец ребёнка: Шаманин Василий Егорович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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