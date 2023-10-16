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Цыгарев Дионисий Мартынов

Место рождения

Псковская губ., Холмский уезд, Зезюлинская вол., д.Галаво

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

15.12.1846 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
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Рождение
Около 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Псковская губ., Холмский уезд, Зезюлинская вол., д.Галаво
Смерть
15.12.1846 ст.
Балезино, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
умер в 43 года, от горячки.
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