Ховронин Егор Ермолаев 1846 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ховронин Егор Ермолаев

Место рождения

Рождествено, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1846

Дата смерти

01.11.1911

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Ховронин Ермолай Максимов

Мать: Февронья Ларионова

Рождествено, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ховронин Андрей Егоров

Мать ребёнка: Ховронина Александра Архипова

Рождествено, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.06.1860

Сын: Ховронин Тихон Егоров

Мать ребёнка: Ховронина Александра Архипова

Рождествено, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Умер в возрасте 6 недель ч 186.. Году. Точный год не разобрать
Бракосочетание
05.02.1864

Жена: не указана

Рождение ребёнка
13.02.1866

Сын: Ховронин Федор Егоров

Мать ребёнка: Ховронина Александра Архипова

Рождествено, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1869

Сын: Ховронин Евсей Егоров

Мать ребёнка: Ховронина Александра Архипова

Рождествено, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.01.1875

Сын: Ховронин Иоанн Егоров

Мать ребёнка: Ховронина Александра Архипова

Рождествено, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.01.1875

Сын: Ховронин Иван Егорович

Мать ребёнка: Ховронина Александра Архипова

Рождествено, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.10.1884

Сын: Ховронин Роман Егорович

Мать ребёнка: Ховронина Александра Архипова

Рождествено, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.06.1887

Дочь: Ховронина Агрипина Егорова

Мать ребёнка: Ховронина Александра Архипова

Рождествено, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Ховронина Мария Егорова

Мать ребёнка: Ховронина Александра Архипова

Рождествено, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
01.11.1911

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