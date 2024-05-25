Ховронин Егор Ермолаев
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смерти01.11.1911
ПолМужской
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Ховронин Ермолай Максимов
Мать: Февронья Ларионова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ховронина Александра Архипова
Рождение ребёнка
12.06.1860
Мать ребёнка: Ховронина Александра Архипова
Умер в возрасте 6 недель ч 186.. Году. Точный год не разобрать
Бракосочетание
05.02.1864
Жена: не указана
Рождение ребёнка
13.02.1866
Мать ребёнка: Ховронина Александра Архипова
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Ховронина Александра Архипова
Рождение ребёнка
05.01.1875
Мать ребёнка: Ховронина Александра Архипова
Рождение ребёнка
05.01.1875
Мать ребёнка: Ховронина Александра Архипова
Рождение ребёнка
01.10.1884
Мать ребёнка: Ховронина Александра Архипова
Рождение ребёнка
21.06.1887
Дочь: Ховронина Агрипина Егорова
Мать ребёнка: Ховронина Александра Архипова
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Ховронина Мария Егорова
Мать ребёнка: Ховронина Александра Архипова
Смерть
01.11.1911