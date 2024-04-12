Параскева Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПараскева Егорова

Параскева Егорова

Место рождения

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

21.10.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1832 г.р.

Мать

1839 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1863

Отец: Григорий Егоров

Мать: Вторая Жена Матрона Герасимова

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1863 Параскева 21/22.10.1863 Казенного ведомства деревни Лукина крестьянин Григорий Егоров и законная его жена Матрона Герасимова, оба православные Погоста Лютниц священник Иоанн Тяжелов Дьячек Але... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close