Параскева Егорова
Место рождения
Дата рождения21.10.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1863
Отец: Григорий Егоров
МК-1863 Параскева 21/22.10.1863 Казенного ведомства деревни Лукина крестьянин Григорий Егоров и законная его жена Матрона Герасимова, оба православные Погоста Лютниц священник Иоанн Тяжелов Дьячек Але... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно