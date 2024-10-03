Ободяник Зиновий Ефимович
мужской, родился Неизвестно
ОтецОбодяник ЕфимНеизвестно г.р.
МатьОбодяник (Кислюк) Ханна (Ханна Тойба Мойше) Григорьевна (Гершевна)Неизвестно г.р.
Супруги
Ободяник ТамараНеизвестно г.р.
Дети
Ободяников Евгений Зиновьевич1963 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ободяник Тамара
Рождение ребёнка
1963
Сын: Ободяников Евгений Зиновьевич
Мать ребёнка: Ободяник Тамара
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область