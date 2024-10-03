Ободяник Зиновий Ефимович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Ободяник Зиновий Ефимович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Неизвестно

Отец
Ободяник ЕфимНеизвестно г.р.
Мать
Ободяник (Кислюк) Ханна (Ханна Тойба Мойше) Григорьевна (Гершевна)Неизвестно г.р.
Супруги
Ободяник ТамараНеизвестно г.р.
Дети
Ободяников Евгений Зиновьевич1963 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ободяник Ефим

Мать: Ободяник (Кислюк) Ханна (Ханна Тойба Мойше) Григорьевна (Гершевна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ободяник Тамара

Рождение ребёнка
1963

Сын: Ободяников Евгений Зиновьевич

Мать ребёнка: Ободяник Тамара

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

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