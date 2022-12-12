Воронкова (Камордина) Надежда Тихоновна
Место рождения
Дата рождения05.09.1880 ст.
Дата смерти04.07.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1880 ст.
Крещение
07.09.1880 ст.
Восприемники: Села Семёновки ополченец Роман Мартинов Карлов и крестьянина Евдокима Руднева дочь девица Васса (тётя прабабушки)
Бракосочетание
24.10.1897 ст.
Ромашкино, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Поручители по жениху: села Ромашкино крестьяне Иван Матвеев Петин (дядя прадеда) и Дмитрий Фёдоров Воронков (двоюродный брат прадеда). По невесте: села Семёновки крестьяне Семён Васильев Камордин (дв... Показать все
Рождение ребёнка
22.09.1898 ст.
Дочь: Пелагея Кирилловна
Отец ребёнка: Воронков Кирилл Маркович
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Воронков Павел Кириллович
Отец ребёнка: Воронков Кирилл Маркович
Рождение ребёнка
04.02.1903 ст.
Сын: Воронков Фёдор Кириллович
Отец ребёнка: Воронков Кирилл Маркович
Рождение ребёнка
28.07.1904 ст.
Дочь: Докудовская Евдокия Кирилловна
Отец ребёнка: Воронков Кирилл Маркович
Рождение ребёнка
10.10.1906 ст.
Дочь: Шмакова Анна Кирилловна
Отец ребёнка: Воронков Кирилл Маркович
Рождение ребёнка
30.03.1909 ст.
Дочь: Мария Кирилловна
Отец ребёнка: Воронков Кирилл Маркович
Рождение ребёнка
22.03.1912
Сын: Воронков Григорий Кириллович
Отец ребёнка: Воронков Кирилл Маркович
Рождение ребёнка
22.07.1915
Сын: Воронков Николай Кириллович
Отец ребёнка: Воронков Кирилл Маркович
Рождение ребёнка
07.04.1924
Сын: Воронков Александр Кириллович
Отец ребёнка: Воронков Кирилл Маркович
Смерть
04.07.1952