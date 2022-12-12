Воронкова (Камордина) Надежда Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронкова (Камордина) Надежда Тихоновна

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Место рождения

Семёновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

05.09.1880 ст.

Дата смерти

04.07.1952

Пол

Женский

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1880 ст.

Отец: Камордин Тихон Яковлевич

Мать: Камордина Вера Евдокимовна

Семёновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
07.09.1880 ст.
Семёновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники: Села Семёновки ополченец Роман Мартинов Карлов и крестьянина Евдокима Руднева дочь девица Васса (тётя прабабушки)
Бракосочетание
24.10.1897 ст.

Муж: Воронков Кирилл Маркович

Ромашкино, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Поручители по жениху: села Ромашкино крестьяне Иван Матвеев Петин (дядя прадеда) и Дмитрий Фёдоров Воронков (двоюродный брат прадеда). По невесте: села Семёновки крестьяне Семён Васильев Камордин (дв... Показать все
Рождение ребёнка
22.09.1898 ст.

Дочь: Пелагея Кирилловна

Отец ребёнка: Воронков Кирилл Маркович

Семёновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Воронков Павел Кириллович

Отец ребёнка: Воронков Кирилл Маркович

Семёновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
04.02.1903 ст.

Сын: Воронков Фёдор Кириллович

Отец ребёнка: Воронков Кирилл Маркович

Семёновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.07.1904 ст.

Дочь: Докудовская Евдокия Кирилловна

Отец ребёнка: Воронков Кирилл Маркович

Семёновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.10.1906 ст.

Дочь: Шмакова Анна Кирилловна

Отец ребёнка: Воронков Кирилл Маркович

Семёновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
30.03.1909 ст.

Дочь: Мария Кирилловна

Отец ребёнка: Воронков Кирилл Маркович

Семёновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.03.1912

Сын: Воронков Григорий Кириллович

Отец ребёнка: Воронков Кирилл Маркович

Семёновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.07.1915

Сын: Воронков Николай Кириллович

Отец ребёнка: Воронков Кирилл Маркович

Семёновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.04.1924

Сын: Воронков Александр Кириллович

Отец ребёнка: Воронков Кирилл Маркович

Смерть
04.07.1952
Семёновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
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