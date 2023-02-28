Камордина (Руднева) Вера Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камордина (Руднева) Вера Евдокимовна

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Место рождения

Семёновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Около 1940

Пол

Женский

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: Руднев Евдоким Анисимович

Мать: Руднева Февронья Евсеевна

Семёновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
06.11.1878 ст.

Муж: Камордин Тихон Яковлевич

Семёновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Поручители села Семёновки государственные крестьяне по жениху: Киприян Трофимов Проскурин, Хрисанф Семёнов Грибанов и Иона Иванов Левашев. По невесте таковые же крестьяне: Василий Иванов Елисеев, Троф... Показать все
Рождение ребёнка
05.09.1880 ст.

Дочь: Воронкова Надежда Тихоновна

Отец ребёнка: Камордин Тихон Яковлевич

Семёновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.08.1886 ст.

Дочь: Сызранова Наталья Тихоновна

Отец ребёнка: Камордин Тихон Яковлевич

Семёновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
04.12.1896 ст.

Дочь: Анна Тихоновна

Отец ребёнка: Камордин Тихон Яковлевич

Семёновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Около 1940
Семёновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
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