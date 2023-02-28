Камордина (Руднева) Вера Евдокимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиОколо 1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Бракосочетание
06.11.1878 ст.
Поручители села Семёновки государственные крестьяне по жениху: Киприян Трофимов Проскурин, Хрисанф Семёнов Грибанов и Иона Иванов Левашев. По невесте таковые же крестьяне: Василий Иванов Елисеев, Троф... Показать все
Рождение ребёнка
05.09.1880 ст.
Дочь: Воронкова Надежда Тихоновна
Отец ребёнка: Камордин Тихон Яковлевич
Рождение ребёнка
16.08.1886 ст.
Дочь: Сызранова Наталья Тихоновна
Отец ребёнка: Камордин Тихон Яковлевич
Рождение ребёнка
04.12.1896 ст.
Дочь: Анна Тихоновна
Отец ребёнка: Камордин Тихон Яковлевич
Смерть
Около 1940