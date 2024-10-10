Константинова Елизавета Хрисанфовна 1913 — найти родственников по фамилии на Familio
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Константинова Елизавета Хрисанфовна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1913

умерла 1999

Отец
Абрикосов Хрисанф Николаевич07.01.1877 г.р.
Мать
Абрикосова (Оболенская) Наталья Леонидовна10.08.1881 г.р.
Супруги
Константинов Михаил Дмитриевич1912 г.р.
Дети
Константинов Сергей Михайлович1943 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Абрикосов Хрисанф Николаевич

Мать: Абрикосова (Оболенская) Наталья Леонидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константинов Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
1943

Сын: Константинов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Константинов Михаил Дмитриевич

Смерть
1999

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