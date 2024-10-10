Константинова Елизавета Хрисанфовна
женский, родилась 1913
умерла 1999
ОтецАбрикосов Хрисанф Николаевич07.01.1877 г.р.
МатьАбрикосова (Оболенская) Наталья Леонидовна10.08.1881 г.р.
Супруги
Константинов Михаил Дмитриевич1912 г.р.
Дети
Константинов Сергей Михайлович1943 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1943
Сын: Константинов Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Константинов Михаил Дмитриевич
Смерть
1999