Кужнурова (Соловьева) Эмилия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кужнурова (Соловьева) Эмилия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1975 г.р.

Дети

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кужнуров Евгений Викторович

Рождение ребёнка
25.03.1997

Дочь: Соловьева (Кужнурова) Валентина

Отец ребёнка: Кужнуров Евгений Викторович

Рождение ребёнка
08.04.2001

Сын: Кужнуров Даниил

Отец ребёнка: Кужнуров Евгений Викторович

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