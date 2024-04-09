Кужнурова (Соловьева) Эмилия
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.03.1997
Дочь: Соловьева (Кужнурова) Валентина
Отец ребёнка: Кужнуров Евгений Викторович
Рождение ребёнка
08.04.2001
Сын: Кужнуров Даниил
Отец ребёнка: Кужнуров Евгений Викторович