Измарий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИзмарий

Измарий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Измарьев Захар Измарьевич

Мать ребёнка: не указана

Бима, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1909

Сын: Измарьев Емельян Измарьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.