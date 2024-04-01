Рычков Козма Крест. Д. Малышкиной Соколовской Волости
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1730
Дата смерти1766
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Щелкунова Елена Кузьмина
Мать ребёнка: Рычкова Возм. Ксения Андреева
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Черенщикова Агрофена Кузьмина
Мать ребёнка: Рычкова Возм. Ксения Андреева
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Рычков Иван Козмин
Мать ребёнка: Рычкова Возм. Ксения Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1766