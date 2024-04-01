Рычков Козма Крест. Д. Малышкиной Соколовской Волости — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рычков Козма Крест. Д. Малышкиной Соколовской Волости

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1730

Дата смерти

1766

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Щелкунова Елена Кузьмина

Мать ребёнка: Рычкова Возм. Ксения Андреева

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Черенщикова Агрофена Кузьмина

Мать ребёнка: Рычкова Возм. Ксения Андреева

Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Рычков Иван Козмин

Мать ребёнка: Рычкова Возм. Ксения Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рычкова Возм. Ксения Андреева

Смерть
1766
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