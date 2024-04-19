Онучина Парасковья Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОнучина Парасковья Терентьевна

Онучина Парасковья Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Онучин Семен Пантелеевич

Место жительства
Неизвестно
Большое Онучино, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
16.12.1851 ст.

Сын: Онучин Евфимий Семенович

Отец ребёнка: Онучин Семен Пантелеевич

Большое Онучино, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Онучина) Анна Семеновна

Отец ребёнка: Онучин Семен Пантелеевич

Большое Онучино, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.