Онучина Парасковья Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.12.1851 ст.
Отец ребёнка: Онучин Семен Пантелеевич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Онучина) Анна Семеновна
Отец ребёнка: Онучин Семен Пантелеевич
Смерть
Неизвестно