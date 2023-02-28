Иванов (Федоров) Потап Федорович
Место рождения
Дата рождения01.12.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1873
Отец: Иванов Федор Иванович
Мать: Иванова Варвара Петровна
Бракосочетание
28.?.1894
Леонтий Николаевич Сергеев , Иосиф Анфимович Сергеев . Григорий Егорович Титов , Тарас Егорович Титов
Рождение ребёнка
08.11.1895
Дочь: Коннова Матрена Потаповна
Мать ребёнка: Иванова (федорова) Устинья Титова
Рождение ребёнка
16.05.1898
Мать ребёнка: Иванова (федорова) Устинья Титова
Рождение ребёнка
20.03.1900
Дочь: Дарья Потаповна
Мать ребёнка: Иванова (федорова) Устинья Титова
Рождение ребёнка
29.06.1903
Сын: Иванов Вов Павел Потапович
Мать ребёнка: Иванова (федорова) Устинья Титова
Рождение ребёнка
19.05.1906
Дочь: Елена Потаповна
Мать ребёнка: Иванова (федорова) Устинья Титова
Рождение ребёнка
20.11.1907
Дочь: Устинья Потаповна
Мать ребёнка: Иванова (федорова) Устинья Титова
Рождение ребёнка
26.03.1911
Сын: Иванов Вов Георгий Потапович
Мать ребёнка: Иванова (федорова) Устинья Титова
Рождение ребёнка
08.02.1914
Мать ребёнка: Иванова (федорова) Устинья Титова
Рождение ребёнка
08.03.1917
Сын: Иванов (федоров) Василий Потапович
Мать ребёнка: Иванова (федорова) Устинья Титова
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно