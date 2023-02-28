Иванов (Федоров) Потап Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов (Федоров) Потап Федорович

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Место рождения

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

01.12.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1873

Отец: Иванов Федор Иванович

Мать: Иванова Варвара Петровна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
28.?.1894

Жена: Иванова (федорова) Устинья Титова

Леонтий Николаевич Сергеев , Иосиф Анфимович Сергеев . Григорий Егорович Титов , Тарас Егорович Титов
Рождение ребёнка
08.11.1895

Дочь: Коннова Матрена Потаповна

Мать ребёнка: Иванова (федорова) Устинья Титова

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.05.1898

Сын: Иванов Никита Потапович

Мать ребёнка: Иванова (федорова) Устинья Титова

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.03.1900

Дочь: Дарья Потаповна

Мать ребёнка: Иванова (федорова) Устинья Титова

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.06.1903

Сын: Иванов Вов Павел Потапович

Мать ребёнка: Иванова (федорова) Устинья Титова

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.05.1906

Дочь: Елена Потаповна

Мать ребёнка: Иванова (федорова) Устинья Титова

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.11.1907

Дочь: Устинья Потаповна

Мать ребёнка: Иванова (федорова) Устинья Титова

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.03.1911

Сын: Иванов Вов Георгий Потапович

Мать ребёнка: Иванова (федорова) Устинья Титова

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.02.1914

Сын: Иванов Никифор Потапович

Мать ребёнка: Иванова (федорова) Устинья Титова

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.03.1917

Сын: Иванов (федоров) Василий Потапович

Мать ребёнка: Иванова (федорова) Устинья Титова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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