Ларионова Ирина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Зинаида (Зеновия) Матвеевна
Отец ребёнка: Ларионов Матвей Исакович
Vilnius, Vilnius County Lithuania
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Vilnius, Vilnius County Lithuania