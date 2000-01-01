Ларионова Ирина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларионова Ирина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Зинаида (Зеновия) Матвеевна

Отец ребёнка: Ларионов Матвей Исакович

Vilnius, Vilnius County Lithuania
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Vilnius, Vilnius County Lithuania
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