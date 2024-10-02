Ahola (Pesonen) Anastasia Osipantytär
Место рожденияHaukkaselkä, Impilahti, Finland
Дата рожденияВычислено 1849
Дата смерти31.10.1893
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1849
Отец: Pesonen Osippa Vasileinpoika
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.10.1881
Сын: Ahola Ignatei Antoninpoika
Отец ребёнка: Ahola Anton Vasileinpoika
Рождение ребёнка
27.02.1884
Отец ребёнка: Ahola Anton Vasileinpoika
Рождение ребёнка
12.05.1886
Отец ребёнка: Ahola Anton Vasileinpoika
Рождение ребёнка
15.06.1888
Сын: Ahola Aleksanteri Antoninpoika
Отец ребёнка: Ahola Anton Vasileinpoika
Рождение ребёнка
11.11.1891
Дочь: Laukkanen (Ahola) Anna Antonintytär
Отец ребёнка: Ahola Anton Vasileinpoika
Смерть
31.10.1893