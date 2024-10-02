Ahola (Pesonen) Anastasia Osipantytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ahola (Pesonen) Anastasia Osipantytär

Место рождения

Haukkaselkä, Impilahti, Finland

Дата рождения

Вычислено 1849

Дата смерти

31.10.1893

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1810 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1849

Отец: Pesonen Osippa Vasileinpoika

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ahola Anton Vasileinpoika

Рождение ребёнка
16.10.1881

Сын: Ahola Ignatei Antoninpoika

Отец ребёнка: Ahola Anton Vasileinpoika

Рождение ребёнка
27.02.1884

Сын: Ahola Vasili Antonovich

Отец ребёнка: Ahola Anton Vasileinpoika

Рождение ребёнка
12.05.1886

Сын: Ahola Ivan Antoninpoika

Отец ребёнка: Ahola Anton Vasileinpoika

Рождение ребёнка
15.06.1888

Сын: Ahola Aleksanteri Antoninpoika

Отец ребёнка: Ahola Anton Vasileinpoika

Рождение ребёнка
11.11.1891

Дочь: Laukkanen (Ahola) Anna Antonintytär

Отец ребёнка: Ahola Anton Vasileinpoika

Смерть
31.10.1893

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