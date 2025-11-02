Фон Мунте Де Моргенштерн Анастасия Александра Катрин Генриета 05.03.1838 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фон Мунте Де Моргенштерн Анастасия Александра Катрин Генриета

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 05.03.1838, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 16.05.1881, Осло

Отец
Фон Мунте Де Моргенштерн Кристиан Фредрик Якоб23.03.1806 г.р.
Мать
Фон Мунте Де Моргенштерн (Салтыкова) Анастасия Сергеевна21.04.1810 г.р.
Супруги
Лассон Кристиан Карл Отто03.07.1830 г.р.
Дети
Ингстад (Лассон) Анастасия10.04.1858 г.р.
Лассон Пер (Пер Карл Генрик)10.04.1859 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1838

Отец: Фон Мунте Де Моргенштерн Кристиан Фредрик Якоб

Мать: Фон Мунте Де Моргенштерн (Салтыкова) Анастасия Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лассон Кристиан Карл Отто

Рождение ребёнка
10.04.1858

Дочь: Ингстад (Лассон) Анастасия

Отец ребёнка: Лассон Кристиан Карл Отто

Рождение ребёнка
10.04.1859

Сын: Лассон Пер (Пер Карл Генрик)

Отец ребёнка: Лассон Кристиан Карл Отто

Рождение ребёнка
11.06.1860

Дочь: Крог (Лассон) Ода (Отилия Паулина Кристина)

Отец ребёнка: Лассон Кристиан Карл Отто

Рождение ребёнка
22.11.1862

Дочь: Таулов (Лассон) Александра Ингеборг Шарлотта

Отец ребёнка: Лассон Кристиан Карл Отто

Рождение ребёнка
12.05.1864

Дочь: Лидер Брюн (Лассон) Элизабет Мари

Отец ребёнка: Лассон Кристиан Карл Отто

Рождение ребёнка
14.07.1865

Сын: Лассон Кристиан

Отец ребёнка: Лассон Кристиан Карл Отто

Рождение ребёнка
31.05.1867

Дочь: Лассон Вильхельмина

Отец ребёнка: Лассон Кристиан Карл Отто

Рождение ребёнка
06.04.1869

Дочь: Торесен (Лассон) Эмили

Отец ребёнка: Лассон Кристиан Карл Отто

Рождение ребёнка
07.01.1871

Дочь: Лассон Боккен (Каролин)

Отец ребёнка: Лассон Кристиан Карл Отто

Рождение ребёнка
18.01.1873

Дочь: Лассон Софи (София Элизабет)

Отец ребёнка: Лассон Кристиан Карл Отто

Рождение ребёнка
20.09.1875

Дочь: Лассон Бетси (Элизабет Мари)

Отец ребёнка: Лассон Кристиан Карл Отто

Смерть
16.05.1881

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