Фон Мунте Де Моргенштерн Анастасия Александра Катрин Генриета
женский, родилась 05.03.1838, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 16.05.1881, Осло
ОтецФон Мунте Де Моргенштерн Кристиан Фредрик Якоб23.03.1806 г.р.
МатьФон Мунте Де Моргенштерн (Салтыкова) Анастасия Сергеевна21.04.1810 г.р.
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Отец: Фон Мунте Де Моргенштерн Кристиан Фредрик Якоб
Мать: Фон Мунте Де Моргенштерн (Салтыкова) Анастасия Сергеевна
Дочь: Ингстад (Лассон) Анастасия
Отец ребёнка: Лассон Кристиан Карл Отто
Сын: Лассон Пер (Пер Карл Генрик)
Отец ребёнка: Лассон Кристиан Карл Отто
Дочь: Крог (Лассон) Ода (Отилия Паулина Кристина)
Отец ребёнка: Лассон Кристиан Карл Отто
Дочь: Таулов (Лассон) Александра Ингеборг Шарлотта
Отец ребёнка: Лассон Кристиан Карл Отто
Дочь: Лидер Брюн (Лассон) Элизабет Мари
Отец ребёнка: Лассон Кристиан Карл Отто
Сын: Лассон Кристиан
Отец ребёнка: Лассон Кристиан Карл Отто
Дочь: Лассон Вильхельмина
Отец ребёнка: Лассон Кристиан Карл Отто
Дочь: Торесен (Лассон) Эмили
Отец ребёнка: Лассон Кристиан Карл Отто
Дочь: Лассон Боккен (Каролин)
Отец ребёнка: Лассон Кристиан Карл Отто
Дочь: Лассон Софи (София Элизабет)
Отец ребёнка: Лассон Кристиан Карл Отто
Дочь: Лассон Бетси (Элизабет Мари)
Отец ребёнка: Лассон Кристиан Карл Отто