Котов Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котов Никита

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Котов Иван

Мать: Котова Ирина Фёдоровна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Котов Василий

Мать ребёнка: Котова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Котова Наталья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова Наталья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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