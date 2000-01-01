Котов Никита
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Котов Иван
Мать: Котова Ирина Фёдоровна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Котов Василий
Мать ребёнка: Котова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Котова Наталья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно