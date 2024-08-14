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Покатилов Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1912

Дата смерти

07.09.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1912

Отец: Покатилов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.04.1947

Сын: Покатилов Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.07.1949

Сын: Покатилов Александр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
07.09.1980
Никульское, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

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