Покатилов Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1912
Дата смерти07.09.1980
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1912
Отец: Покатилов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.04.1947
Сын: Покатилов Николай Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.07.1949
Сын: Покатилов Александр Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
07.09.1980
Никульское, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область