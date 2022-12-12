Захараш Степан Ефимович
Место рождения
Дата рождения10.05.1937
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1937
Отец: Захараш Ефим Данилович
Мать: Захараш Лукерья Трифовна
Рождение ребёнка
09.10.1967
Сын: Захараш Виктор Степанович
Мать ребёнка: Захараш Раиса Петровна
Рождение ребёнка
18.10.1975
Сын: Захараш Василий Степанович
Мать ребёнка: Захараш Раиса Петровна
Рождение ребёнка
26.05.1977
Мать ребёнка: Захараш Раиса Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Захараш Раиса Петровна