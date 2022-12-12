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Захараш Степан Ефимович

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Место рождения

Озеро, Вінницька область

Дата рождения

10.05.1937

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1937

Отец: Захараш Ефим Данилович

Мать: Захараш Лукерья Трифовна

Озеро, Вінницька область
Рождение ребёнка
09.10.1967

Сын: Захараш Виктор Степанович

Мать ребёнка: Захараш Раиса Петровна

Рождение ребёнка
18.10.1975

Сын: Захараш Василий Степанович

Мать ребёнка: Захараш Раиса Петровна

Рождение ребёнка
26.05.1977

Сын: Захараш Юрий Степанович

Мать ребёнка: Захараш Раиса Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захараш Раиса Петровна

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