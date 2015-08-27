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Захараш Раиса Петровна

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Место рождения

Костополь, Рівненська область

Дата рождения

30.07.1948

Дата смерти

27.08.2015

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1948

Отец: Лученко Петр Фадеевич

Мать: скрыто настройками приватности

Костополь, Рівненська область
Рождение ребёнка
09.10.1967

Сын: Захараш Виктор Степанович

Отец ребёнка: Захараш Степан Ефимович

Рождение ребёнка
18.10.1975

Сын: Захараш Василий Степанович

Отец ребёнка: Захараш Степан Ефимович

Рождение ребёнка
26.05.1977

Сын: Захараш Юрий Степанович

Отец ребёнка: Захараш Степан Ефимович

Рождение ребёнка
11.10.1989

Дочь: Гончарова Наталья Геннадьевна

Отец ребёнка: Гончаров Геннадий Иванович

Сусуман, Сусуманский, Магаданская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захараш Степан Ефимович

Смерть
27.08.2015
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