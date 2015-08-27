Захараш Раиса Петровна
Место рождения
Дата рождения30.07.1948
Дата смерти27.08.2015
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1948
Отец: Лученко Петр Фадеевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.10.1967
Сын: Захараш Виктор Степанович
Отец ребёнка: Захараш Степан Ефимович
Рождение ребёнка
18.10.1975
Сын: Захараш Василий Степанович
Отец ребёнка: Захараш Степан Ефимович
Рождение ребёнка
26.05.1977
Отец ребёнка: Захараш Степан Ефимович
Рождение ребёнка
11.10.1989
Дочь: Гончарова Наталья Геннадьевна
Отец ребёнка: Гончаров Геннадий Иванович
Сусуман, Сусуманский, Магаданская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.08.2015