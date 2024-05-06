Кузюбердина (Орлова) Елизавета Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузюбердина (Орлова) Елизавета Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Илья

Отец ребёнка: Кузюбердин Василий Кондратьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил

Отец ребёнка: Кузюбердин Василий Кондратьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Кузюбердин Василий Кондратьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Кузюбердин Василий Кондратьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрей

Отец ребёнка: Кузюбердин Василий Кондратьевич

Рождение ребёнка
05.07.1924

Дочь: Кузюбердина Мария (Анна) Васильевна

Отец ребёнка: Кузюбердин Василий Кондратьевич

Смерть
Неизвестно

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