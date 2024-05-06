Кузюбердина (Орлова) Елизавета Ивановна
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Илья
Отец ребёнка: Кузюбердин Василий Кондратьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил
Отец ребёнка: Кузюбердин Василий Кондратьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Кузюбердин Василий Кондратьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Кузюбердин Василий Кондратьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрей
Отец ребёнка: Кузюбердин Василий Кондратьевич
Рождение ребёнка
05.07.1924
Дочь: Кузюбердина Мария (Анна) Васильевна
Отец ребёнка: Кузюбердин Василий Кондратьевич
Смерть
Неизвестно