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Васина Акилина

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Место рождения

Голодяевка, Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Голодяевка, Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
11.07.1892

Сын: Васин Степан Ефимович

Отец ребёнка: Васин Ефим Григорьевич

Голодяевка, Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно
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