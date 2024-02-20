Сотникова (Петина) Дарья Игнатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сотникова (Петина) Дарья Игнатовна

Место рождения

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Петин Игнатий Данилович

Мать: Петина Екатерина Федоровна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
10.11.1910

Муж: Сотников Илья Андреевич

Архангельская церковь села Сластенки
Рождение ребёнка
20.05.1911

Дочь: Мария Ильинична

Отец ребёнка: Сотников Илья Андреевич

с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
18.05.1913

Сын: Сотников Алексей Ильич

Отец ребёнка: Сотников Илья Андреевич

с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
04.09.1915

Дочь: Анна Ильинична

Отец ребёнка: Сотников Илья Андреевич

с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно
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