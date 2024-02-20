Сотникова (Петина) Дарья Игнатовна
Место рожденияс. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
10.11.1910
Архангельская церковь села Сластенки
Рождение ребёнка
20.05.1911
Дочь: Мария Ильинична
Отец ребёнка: Сотников Илья Андреевич
с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
18.05.1913
Отец ребёнка: Сотников Илья Андреевич
с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
04.09.1915
Дочь: Анна Ильинична
Отец ребёнка: Сотников Илья Андреевич
с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно