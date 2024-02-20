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Петин Игнатий Данилович

Место рождения

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1859 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
08.11.1878

Жена: Петина Екатерина Федоровна

Архангельская церковь села Ячейки
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Сотникова Дарья Игнатовна

Мать ребёнка: Петина Екатерина Федоровна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно
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