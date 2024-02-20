Петин Игнатий Данилович
Место рожденияс. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
08.11.1878
Архангельская церковь села Ячейки
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Сотникова Дарья Игнатовна
Мать ребёнка: Петина Екатерина Федоровна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно