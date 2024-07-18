Боровых Евгений Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1984
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1984
Отец: Боровых (Белов) Валерий
Мать: Боровых Любовь Федоровна
Бракосочетание
28.02.2008
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.11.2012
Сын: Боровых Арсений Евгеньевич
Мать ребёнка: Боровых (Васнецова) Алёна Владимировна
Рождение ребёнка
25.11.2015
Дочь: Боровых Оливия Евгеньевна
Мать ребёнка: Боровых (Васнецова) Алёна Владимировна