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Боровых Евгений Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1984

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1984

Отец: Боровых (Белов) Валерий

Мать: Боровых Любовь Федоровна

Бракосочетание
28.02.2008

Жена: Боровых (Васнецова) Алёна Владимировна

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.11.2012

Сын: Боровых Арсений Евгеньевич

Мать ребёнка: Боровых (Васнецова) Алёна Владимировна

Рождение ребёнка
25.11.2015

Дочь: Боровых Оливия Евгеньевна

Мать ребёнка: Боровых (Васнецова) Алёна Владимировна

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