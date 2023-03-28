Соцциани Франка 1950 — найти родственников по фамилии на Familio
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Соцциани Франка

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1950, г. Мантуя, Ломбардия, Итальянская республика

умерла 22.12.2016, г. Милан, Ломбардия, Итальянская республика

Мать
Мельцофф-Соццани (Мальцова) Екатерина Николаевна1932 г.р.
Дети
Карроццини ФранческоНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: не указан

Мать: Мельцофф-Соццани (Мальцова) Екатерина Николаевна

г. Мантуя, Ломбардия, Итальянская республика

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карроццини Франческо

Отец ребёнка: не указан

Смерть
22.12.2016
г. Милан, Ломбардия, Итальянская республика

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