Соцциани Франка
женский, родилась 1950, г. Мантуя, Ломбардия, Итальянская республика
умерла 22.12.2016, г. Милан, Ломбардия, Итальянская республика
МатьМельцофф-Соццани (Мальцова) Екатерина Николаевна1932 г.р.
Дети
Карроццини ФранческоНеизвестно г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1950
Отец: не указан
г. Мантуя, Ломбардия, Итальянская республика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карроццини Франческо
Отец ребёнка: не указан
Смерть
22.12.2016
г. Милан, Ломбардия, Итальянская республика