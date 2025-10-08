Наседкин Юрий Николаевич 1912 — найти родственников по фамилии на Familio

Наседкин Юрий Николаевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1912, Изюм, Харківська область

умер Неизвестно, Херсон

Супруги
Наседкина (Рагозина) Мария Николаевна1915 г.р.
Дети
Наседкина Зоя НиколаевнаПосле 1935 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Изюм, Харківська область

Бракосочетание
1935

Жена: Наседкина (Рагозина) Мария Николаевна

Харьков, Харківська область

Рождение ребёнка
После 1935

Дочь: Наседкина Зоя Николаевна

Мать ребёнка: Наседкина (Рагозина) Мария Николаевна

Харьков, Харківська область

Смерть
Неизвестно

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