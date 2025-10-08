Наседкин Юрий Николаевич
мужской, родился 1912, Изюм, Харківська область
умер Неизвестно, Херсон
Супруги
Дети
Наседкина Зоя НиколаевнаПосле 1935 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Изюм, Харківська область
Бракосочетание
1935
Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
После 1935
Дочь: Наседкина Зоя Николаевна
Мать ребёнка: Наседкина (Рагозина) Мария Николаевна
Харьков, Харківська область
Смерть
Неизвестно