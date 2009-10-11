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Филимонов Павел Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1925

Дата смерти

11.10.2009

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1957

Сын: Филимонов Сергей Павлович

Мать ребёнка: Филимонова Антонида Филлиповна

Рождение ребёнка
19.06.1961

Сын: Филимонов Юрий Павлович

Мать ребёнка: Филимонова Антонида Филлиповна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
31.05.2008

Сын: Филимонов Валерий Павлович

Мать ребёнка: Филимонова Антонида Филлиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филимонова Антонида Филлиповна

Смерть
11.10.2009
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