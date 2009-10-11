Филимонов Павел Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1925
Дата смерти11.10.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.01.1957
Сын: Филимонов Сергей Павлович
Мать ребёнка: Филимонова Антонида Филлиповна
Рождение ребёнка
19.06.1961
Мать ребёнка: Филимонова Антонида Филлиповна
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
31.05.2008
Сын: Филимонов Валерий Павлович
Мать ребёнка: Филимонова Антонида Филлиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.10.2009