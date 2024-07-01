Наталья Ануфриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Ануфриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Онуфрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1741

Сын: Ефрем Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Афанасьевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1753

Сын: Федор Яковлевич его дед Афанасий

Отец ребёнка: Яков Афанасьевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1760

Сын: Сергей Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Афанасьевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Матрона Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Афанасьевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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