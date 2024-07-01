Наталья Ануфриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Онуфрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1741
Сын: Ефрем Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Афанасьевич
Рождение ребёнка
1753
Сын: Федор Яковлевич его дед Афанасий
Отец ребёнка: Яков Афанасьевич
Рождение ребёнка
1760
Сын: Сергей Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Афанасьевич
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Матрона Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Афанасьевич
Смерть
Неизвестно