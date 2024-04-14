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Гребешков Михаил Андреевич

Место рождения

Спиридово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Гребешков Андрей Игнатьевич

Мать: Гребешкова Ульяна Ивановна

Спиридово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гребешкова Пелагея Назаровна

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Гребешкова Анна Михайловна

Мать ребёнка: Гребешкова Пелагея Назаровна

Спиридово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Гребешков Иван Михайлович

Мать ребёнка: Гребешкова Пелагея Назаровна

Спиридово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Гребешкова Настасья Михайловна

Мать ребёнка: Гребешкова Пелагея Назаровна

Спиридово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Гребешков Осий Михайлович

Мать ребёнка: Гребешкова Пелагея Назаровна

Спиридово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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