Гребешков Михаил Андреевич
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Гребешкова Анна Михайловна
Мать ребёнка: Гребешкова Пелагея Назаровна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Гребешков Иван Михайлович
Мать ребёнка: Гребешкова Пелагея Назаровна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Гребешкова Настасья Михайловна
Мать ребёнка: Гребешкова Пелагея Назаровна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Гребешков Осий Михайлович
Мать ребёнка: Гребешкова Пелагея Назаровна
Смерть
Неизвестно