(Хахалин) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хахалин) Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1816 г.р.

Мать

1819 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Хахалин Максим

Мать: Прасковья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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