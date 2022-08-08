Икауниекс (Арцимович) Рута
женский, родилась Неизвестно
ОтецАрцимович Михаил Владимирович08.05.1930 г.р.
Дети
Икауниекс АгрисНеизвестно г.р.
Икауниекс ЯнисНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Арцимович Михаил Владимирович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Икауниекс Янис
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Икауниекс Агрис
Отец ребёнка: не указан