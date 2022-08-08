Икауниекс (Арцимович) Рута Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Икауниекс (Арцимович) Рута

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Неизвестно

Отец
Арцимович Михаил Владимирович08.05.1930 г.р.
Дети
Икауниекс АгрисНеизвестно г.р.
Икауниекс ЯнисНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Арцимович Михаил Владимирович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Икауниекс Янис

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Икауниекс Агрис

Отец ребёнка: не указан

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