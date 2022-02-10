Махотина (Шаталова) Анна Прокофьевна
женский, родилась ?.10.1882
умерла ?.08.1985
Супруги
Махотин Михаил Викторович1878 г.р.
Дети
Коротаева (Махотина) Надежда Михайловна?.08.1906 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.08.1906
Дочь: Коротаева (Махотина) Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Махотин Михаил Викторович
Смерть
?.08.1985