Махотина (Шаталова) Анна Прокофьевна ?.10.1882 — найти родственников по фамилии на Familio
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Махотина (Шаталова) Анна Прокофьевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась ?.10.1882

умерла ?.08.1985

Супруги
Махотин Михаил Викторович1878 г.р.
Дети
Коротаева (Махотина) Надежда Михайловна?.08.1906 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Махотин Михаил Викторович

Рождение ребёнка
?.08.1906

Дочь: Коротаева (Махотина) Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Махотин Михаил Викторович

Смерть
?.08.1985

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