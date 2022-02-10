Коротаева (Махотина) Надежда Михайловна
женский, родилась ?.08.1906
умерла ?.08.1962
ОтецМахотин Михаил Викторович1878 г.р.
МатьМахотина (Шаталова) Анна Прокофьевна?.10.1882 г.р.
Супруги
Коротаев Спиридон ПетровичПосле 1905 г.р.
Дети
Пронская (Коротаева) Надежда СпиридоновнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1906
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пронская (Коротаева) Надежда Спиридоновна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.08.1962