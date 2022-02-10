Коротаева (Махотина) Надежда Михайловна ?.08.1906 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коротаева (Махотина) Надежда Михайловна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась ?.08.1906

умерла ?.08.1962

Отец
Махотин Михаил Викторович1878 г.р.
Мать
Махотина (Шаталова) Анна Прокофьевна?.10.1882 г.р.
Супруги
Коротаев Спиридон ПетровичПосле 1905 г.р.
Дети
Пронская (Коротаева) Надежда СпиридоновнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1906

Отец: Махотин Михаил Викторович

Мать: Махотина (Шаталова) Анна Прокофьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пронская (Коротаева) Надежда Спиридоновна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коротаев Спиридон Петрович

Смерть
?.08.1962

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