Анна Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.04.1909 ст.

Сын: Александр Иванович

Отец ребёнка: Иван Трофимович

Лубяны, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Трофимович

Смерть
Неизвестно
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